В Воронеже пройдет 12-й фестиваль интернет-технологий

22 и 23 сентября в главном корпусе ВГУ пройдет 12-й фестиваль «РИФ-Воронеж». На форуме интернет-технологий будут решать вопросы продвижения в современных реалиях. В программе выступят с лекциями и мастер-классами специалисты сфер IT, маркетинга, менеджмента и дизайна. Обсудят проблемы продвижения в соцсетях, импортозамещения, личного бренда, кадров, кибербезопасности. На фестивале выступят представители ведущих технологических компаний - «ВКонтакте», «Яндекс», HeadHunter и других.

В этом году на РИФ-Воронеж впервые пройдет бизнес-шоу, в рамках которого участники разберут реальный бизнес-кейс приглашенного предпринимателя. А воронежский художник Ян Посадский, специализирующийся на паблик-арте, выступит с лекцией об уличном искусстве.