19 сентября воронежцы отдали мошенникам более пяти миллионов рублей

На мобильный телефон потерпевшего поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником финансовой организации. Фото: Алексей СЕРГУНИН

За минувшие сутки на территории региона зарегистрированы восемь сообщений о мошеннических действиях и шесть сообщений о фактах хищения денег с банковских карт. Общий ущерб составил более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Например, в отдел полиции № 5 УМВД России по Воронежу обратился 53-летний местный житель. Сотрудники полиции установили, что на его мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником финансовой организации. Звонивший сообщил, что службой безопасности зафиксировано несанкционированное оформление потребительского кредита на имя потерпевшего. Во время диалога злоумышленник предложил растерявшемуся собеседнику защититься от противоправных действий. А именно: оформить кредит, чтобы якобы спровоцировать конфликт кредитных заявок, что остановит мошенников. В итоге воронежец оформил на своё имя потребительский кредит, после чего обналичил 1,4 миллиона рублей и через оператора салона сотовой связи перевел их на указанные ему реквизиты. После завершения банковской операции общение с мошенником прекратилось.

Воронежские полицейские в очередной раз призывают жителей региона соблюдать бдительность при дистанционном общении с неизвестными. Важно не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях. О совершенных в отношении вас противоправных действиях необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. Своевременное информирование ускорит розыск злоумышленников и позволит привлечь их к ответственности.