Под Воронежем в лобовом столкновении легковушки и грузовика пострадали два человека

Легковушка вылетела на встречку Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Новоусманском районе ВАЗ-21150 влетел в грузовик. Пострадал водитель, 36-летний местный житель, и его 21-летний пассажир. ДТП произошло на дороге «п. Воля – Сомово» в 17.20 понедельника, 19 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным ведомства, водитель легковушки выехал на встречку, где и столкнулся с ГАЗ-2790. Пострадавших с травмами доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.