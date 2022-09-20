Воронежец погиб на Украине, прикрыв собой сослуживцев

Погибшему был 21 год Фото: с сайта администрации Лискинского района.

Уроженец Лисок Алексей Пешков погиб во время участия в спецоперации на Украине. Посмертно он награжден Орденом Мужества. Об этом сообщили в районной администрации в понедельник, 19 сентября.

- Алексей Пешков погиб при исполнении воинского долга. Находясь в сложной боевой обстановке, он принял тяжелое, но абсолютно мужественное и самоотверженное решение, фактически прикрыв собою товарищей по оружию, находящихся с ним в одном боевом порядке, - рассказали в райадминистрации.

Алексею был 21 года. В администрации отметили, что он всегда мечтал стать военным, поэтому решил продолжить службу в качестве контрактника. Лискинец служил в Наро-Фоминске и одним из первых отправился на Украину.