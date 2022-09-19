Елена Малышева сняла в Воронеже новый выпуск передачи, посмотрела "Гото Предестинацию" и спектакль в оперном

фото музея "Гото Предестинация"

В конце прошлой недели воронежцы заметили на улицах города Елену Малышеву. Звезда телеэфира приезжала на съемки нового выпуска телепередачи "Жить здорово". Они прошли на корабле-музее "Гото Предестинация".

- Также Елена Васильевна побывала в качестве гостя на экскурсии, посвященной прошлому корабля "Гото Предестинация" и истории создания российского военно-морского флота, - отметили в музее.

Еще Малышева сходила посмотреть картины в музей имени Крамского.

- Особое внимание Елена Малышева обращает на произведения русских художников - Карла Брюллова, Ивана Крамского, Ивана Айвазовского и, конечно, Елены Киселевой, - сообщили в музее имени Крамского.

Кроме того, телеведущую заметили возле зоопарка, а также на спектакле в театре оперы и балета - 16 сентября звезда побывала на оперетте "Сильва", фото из театра появились в паблике "Мой и твой Воронеж".