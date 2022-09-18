Мужчина уехал из воронежского райцентра на красном Chevrolet и пропал

Мужчина пропал в городе Россошь Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронежской области разыскивают пропавшего без вести 58-летнего мужчину. Николай Гейченко уехал из города Россошь на автомобиле Chevrolet Aveo красного цвета в неизвестном направлении 17 сентября. С тех пор он не выходит на связь с родными. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» в воскресенье, 18 сентября.

Пропавший ростом 170 см, нормального телосложения. У него темно-русые волосы с проседью и серые глаза. В день исчезновения он был одет в темно-бордовую рубашку, синие джинсы, белые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Николае, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.