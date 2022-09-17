В Воронеже поймали пьяного водителя-рецидивиста

Водителю, любящему ездить пьяным, грозит до двух лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

В один из августовских вечером в микрорайоне Шилово на улице Теплоэнергетиков сотрудники воронежского ГИБДД остановили ВАЗ-2121, которым рулил 48-летний местный житель. У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения – он еле вязал языком, от него исходил характерный запах. От предложения автоинспекторов пройти алкотест мужчина отказался.

При проверке по информационным базам полицейские выяснили, что в 2018 году по решению мирового суда Советского района этот мужчина был лишен водительских прав на 1 год и 9 месяцев, однако не сдал удостоверение в ГИБДД в установленный срок. В отделе полиции водитель признал свою вину и сказал, что выпивал перед тем, как сесть за руль.

Сотрудники отдела дознания отдела полиции № 5 по Воронежу возбудили уголовное дело по ст.264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Водителю, любящему ездить пьяным, грозит до двух лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

Подписывайтесь на наши каналы в Телеграме и Дзене. Читайте материалы «КП» на любимой платформе!