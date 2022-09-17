В Воронежской области женщина, рулившая «Тойотой», опрокинулась в кювет и попала в больницу

«Тойота» после опрокидывания в кювет. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 16 сентября, в 6.25 в Панинском районе случилась авария, в которой пострадал женщина. 41-летняя жительница Тамбова, управлявшая «Тойотой-Королла», потеряла контроль над машиной. Иномарка в результате улетела в кювет и опрокинулась. Женщина-водитель получила травмы, ее отвезли в больницу. Полицейские выясняют, почему она не справилась с управлением автомобилем.

- Всего 16 сентября в Воронежской области случилось 115 ДТП, из них в Воронеже – 85, на дорогах в районах – 24, на федеральных трассах – 6. В восьми авариях получили травмы восемь человек. Автоинспекторы задержали 13 пьяных водителей и еще 25 выезжавших на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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