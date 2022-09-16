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Происшествия16 сентября 2022 13:57

Бывший воронежский следователь останется в СИЗО до ноября

Максима Бояркина подозревают в мошенничестве
Мария Щербакова

Бывший воронежский следователь по особо важным делам Максим Бояркин, которого подозревают в коррупции, пробудет в СИЗО минимум до 3 ноября. Коминтерновский районный суд продлил меру пресечения.

По неофициальным данным, Бояркин за вознаграждение помог выйти из СИЗО двум подозреваемым в организации занятия проституцией. Под стражей бывший следователь находится с 5 июля. Он пытался обжаловать свое заключение, но безуспешно.

В отношении Бояркина возбудили уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки за незаконные действия в особо крупном размере». Максимально ему грозит до 15 лет лишения свободы.