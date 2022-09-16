В Воронежской области вор на велосипеде обокрал 11 дач

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Панинском районе полицейские раскрыли более десятка краж из частных домов, расположенных в садовом некоммерческом товариществе. Было установлено, что подозреваемый проживает недалеко от СНТ в селе Красный Лог. Подробностями поделились в ГУ МВД по Воронежской области 16 августа.

Хищения мужчина совершал зимой и весной 2022 года. Он знал, в каких домах нет хозяев и проникал туда, взломав окно или дверь. Забирал все – от продуктов питания до одежды, бытовой техники и металлолома. Затем вывозил это все на велосипеде. Как правило, из техники извлекал цветные металлы, которые впоследствии сбывал. Часть похищенного отвозил в лесопосадку в подготовленный им тайник, а часть забирал домой.

Всего он обнес 11 домов и один двор. Общая сумма причиненного ущерба составила более 100 тысяч рублей. Когда хозяева домов весной вернулись, они написали заявления в полицию. Стражи порядка провели осмотр мест происшествий, изъяли отпечатки пальцев и опросили возможных очевидцев. Так в поле зрения правоохранителей попал 51-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичных хищений. Он признался в содеянном. Часть похищенного имущества была изъята полицейскими из его дома. Свой поступок задержанный объяснил отсутствием законного заработка и денежных средств. И рассказал, что в феврале 2019 года похитил металлические изделия из жилища на территории СНТ «Авиатор» схожим образом.

Полицейские возбудили 12 уголовных дел по статье «Кража». Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.