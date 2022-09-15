В Доме Тулиновых в центре Воронежа разместится государственная академия спорта

Дом Тулиновых. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В старинном Доме Тулиновых (проспект Революции, 30) разместят административно-учебный корпус Воронежской государственной академии спорта (ВГАС). Решение о его передаче в оперативное управление вузу приняли в федеральном правительстве. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ректор ВГАС Александр Сысоев.

Перед переездом здание планируют отремонтировать. В частности, приведут в порядок внутренние помещения. Их нужно будет выполнить с учетом ограничений, предусмотренных законодательством в отношении объекта культурного наследия федерального значения.

Александр Сысоев предположил, что новый корпус в Доме Тулиновых у руководимого им вуза появится не раньше второй половины 2023 года.

На данный момент у ВГАС есть два корпуса со спорткомплексами: первый на улице Карла Маркса, 59, второй по адресу Среднемосковская, 72. Также у главного спортивного вуза Воронежа есть общежитие на проспекте Революции, 1.

Справка «КП»

Дом Тулиновых построили в 1811–1813 годах по проекту городского архитектора Тимофея Кондратьева. Первым его владельцем был воронежский фабрикант Василий Тулинов.

Один из секретов здания – «невидимый» третий этаж. Усадьба Тулиновых тянулась от нынешнего проспекта Революции (Большой Дворянской) до улицы Фридриха Энгельса (Малой Дворянской). Дореволюционное здание, в котором сейчас располагается школа № 28, построили позже.

Историческую и архитектурную ценность представляет черная веерная лестница, по которой в дом поднималась прислуга. Она сохранилась с XIX века. До недавнего времени в здании располагался Центр научно-технической информации – филиал ФГБУ «Российское энергетическое агентство».

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