Под Воронежем берег Дона и половину самой реки оформили в собственность неизвестные хозяева

Неизвестные прихватизаторы уже понастроили заборы вдоль Дона. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Жители Рамонского района обратились в воронежское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) с просьбой помочь остановить беспредел с оформлением земли и даже реки Дон в частную собственность. Неизвестные воротилы ухитрились сделать это в обход норм и Водного, и Земельного кодекса. По ним такая операция категорически запрещена.

В частной собственности оказалось множество участков, включающих береговую полосу реки Дон. Эти земли находятся около или в черте крупных пригородных сел: Ямное, Новоподклетное, Новоживотинное, Горожанка.

- По Водному кодексу, 20-метровая береговая полоса реки является объектом общего пользования. И доступ к ней должен быть свободным. Как и вода, она находится в федеральной собственности и не может быть передана в частные руки. Но в Рамонском районе у Ямного, Новоподклетного, других сел мы обнаружили более 60 таких участков. Многие включают в себя часть реки, - констатирует руководитель регионального исполкома Народного фронта в Воронежской области Александр Гончаров.

На публичной кадастровой карте можно увидеть вблизи Новоподклетного около десяти таких наделов. А у Ямного границы трех участков доходят практически до середины Дона. Причем чиновники считают, что это вовсе не безобразие, а все оформлено по закону.

В Ямном обнаглели до того, что захватили часть реки. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

- Пообщавшись со специалистами, мы в этом усомнились. Несколько участков-нарушителей на основании решений органов местного самоуправления образованы из земель, находящихся ранее в муниципальной собственности. Это так называемая первичная постановка на учет, которая требует утвержденной муниципалитетом схемы расположения. А она в свою очередь, как и последующий межевой план, должна учитывать все требования закона. То есть, в том числе Водный и Земельный кодексы, нормы которых грубо нарушены, - заявил Александр Гончаров.

По мнению Гончарова, причины сбоев нужно искать в истории каждого конкретного участка. Возможно, это ошибки кадастровых инженеров и сотрудников местных администраций. Однако не исключено и сознательное нарушение закона. Ведь есть немало желающих купить землю у реки, заодно захватив полоску берега.

Активисты ОНФ направили информацию об участках-нарушителях в прокуратуру Воронежской области. Они попросили надзорный орган проверить законность установки их границ. Выводы прокурорской проверки вместе с результатами правовой экспертизы могут стать основанием для отмены незаконных записей в едином госреестре недвижимости.

- Планируем проверить береговые линии и других воронежских рек, - пообещал Александр Гончаров. - Особенно там, где они текут возле крупных населенных пунктов. Есть информация, что подобное безобразие происходит не только на Дону.

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