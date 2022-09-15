Под Воронежем рядом с «Леруа Мерлен» построят гипермаркет «Лента»

Паспорт строящегося торгового центра. Фото: Новостройки Воронежа/квартиры 36.рф.

Уже меньше, чем через год на окраине поселка Отрадное Новоусманского района возведут торговый центр «Лента». Об этом сообщают в паспорте строящегося объекта.

Новый торговый центр будет расположен рядом со съездом с трассы «Дон». Кстати, на этом участке уже работает строительный гипермаркет «Леруа Мерлен». Так что можно будет затариваться не только специализированными промтоварами, но и продуктами.

Новую «Ленту» собираются построить к 31 маю 2023 года. Вероятно, в начале лета будущего года его откроют для покупателей.

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