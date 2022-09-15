В Воронежской области водитель «Лады» протаранил грузовик: двое ранены

Грузовик опрокинулся на бок. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 14 сентября, в 9.30 на первом километра дороги Лиски – Нижний Икорец в Лискинском районе случилась авария, в которой пострадали два человека.

47-летний житель села Нижний Икорец, ехавший на ВАЗ – 21110, вылетел через сплошную линию на встречную полосу. Там он врезался в грузовик ГАЗ – 270731, которым управлял 40-летний лискинец.

Удар пришелся на багажник "Лады". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В аварии получили травмы водитель «ГАЗа» и пассажир «Лады», 70-летний житель села Нижний Икорец. Обоих отвезли в больницу. Полицейские выясняют, почему 47-летний водитель «Лады» потерял контроль над машиной.

От задней части "Лады" мало что осталось. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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