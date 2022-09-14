В Воронеже велосипедный вор может сесть на пять лет в тюрьму

Полицейские задержали 48-летнего воронежца по подозрению в краже велосипеда «СUВЕ АСID» стоимостью около 50 тыс. рублей. С заявлением к правоохранителям обратился 35-летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 14 сентября.

Велосипед украли ночью из подсобного помещения в подъезде многоквартирного дома на Загоровского. По записям камер видеонаблюдения полицейские установили личность предполагаемого вора. Им оказался ранее судимый воронежец.

Подозреваемого задержали по месту жительства. В отделе полиции он во всем сознался. Мужчина рассказал, что открыл подсобку, подобрав ключ. Велосипед он уже сдал в ломбард, а деньги потратил. Сейчас полицейские выясняют, где находится велосипед.