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Происшествия14 сентября 2022 10:00

В Воронеже судебные приставы взыскали 200 тысяч рублей с виновника смертельного ДТП

В аварии погиб 45-летний мужчина
Юрий КОЗЛОВ

Приставы Центрального района Воронежа взыскали 200 тысяч рублей с виновника ДТП, в котором погиб 45-летний мужчина. Авария случилась в марте 2019 года на одной из улиц Левобережного района.

Отец погибшего мужчины подал иск в суд на виновника смерти его сына. Служители Фемиды вынесли решение: взыскать в его пользу 200 тысяч рубль.

Однако деньги бессовестный водитель перечислять убитому горем мужчине не спешил. Тогда приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении его машин. Только тогда виновник аварии отдал деньги.