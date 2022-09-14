В Воронеже судебные приставы взыскали 200 тысяч рублей с виновника смертельного ДТП

Приставы Центрального района Воронежа взыскали 200 тысяч рублей с виновника ДТП, в котором погиб 45-летний мужчина. Авария случилась в марте 2019 года на одной из улиц Левобережного района.

Отец погибшего мужчины подал иск в суд на виновника смерти его сына. Служители Фемиды вынесли решение: взыскать в его пользу 200 тысяч рубль.

Однако деньги бессовестный водитель перечислять убитому горем мужчине не спешил. Тогда приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении его машин. Только тогда виновник аварии отдал деньги.