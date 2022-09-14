Энергетики перешли на особый режим работы в Воронежской области из-за спецоперации

В Воронежской области энергетики ввели особый режим работы из-за специальной операции на Украине. Речь идет о круглосуточном контроле за функционированием электросетевого комплекса. Такие меры будут действовать и в других приграничных регионах: Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом сообщила медиагруппа De Facto в среду, 14 сентября.

«Россети Центр» усилит взаимодействие с властью по вопросам оповещения населения о причинах отключения электроэнергии. На ключевых питающих центрах организуют круглосуточное дежурство оперативного персонала. Временно отменили все плановые работы, связанные с выводом оборудования в ремонт.

Дополнительно проверили готовность к аварийно-восстановительным работам, работоспособность спецтехники, машин, передвижных и стационарных резервных источников электроснабжения.