Дом в центре Воронежа отремонтировали впервые за 65 лет

После капитального ремонта крыши и фасада двухэтажное здание выглядит как новое. Фото из телеграм-канала "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области".

Построенный в 1957 году многоквартирный дом №37 на ул. Батуринской ни разу капитально не ремонтировался. После 65 лет эксплуатации фасад здания представлял собой удручающее зрелище: краска давно «полиняла», а штукатурное покрытие осыпалось местами до кирпича. Крыша тоже износилась до предела, поэтому каждый сильный дождь грозил жителям верхнего этажа протечками. Об этом сообщает телеграм-канал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области.

Так выглядел дом до ремонта. Фото из телеграм-канала "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области".

Теперь новая кровля теперь защищает жителей от любых осадков. Фасад здания тоже не узнать. Важно, что и внутридомовым инженерным коммуникациям в доме №37 на ул. Батуринской тоже предстоит обновление. Планом капитального ремонта в этом году предусмотрена замена систем электроснабжения и холодного водоснабжения.