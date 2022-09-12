Воронежские аграрии собрали уже свыше 700 тысяч тонн свеклы

В 15 районах Воронежской области продолжается уборка сахарной свеклы. По данным на понедельник, 12 сентября, валовой сбор составляет 798,4 тысяч тонн. Уже убрано 18,4 тысяч га (15,3% к плану). Урожайность составила 383,6 ц/га. Об этом сообщили в пресс-службе департамента аграрной политики региона.

Выше всего урожайность отмечается в Семилукском (465 ц/га), Каменском (446 ц/га), Россошанском (441 ц/га), Верхнехавском (440 ц/га), Аннинском (438 ц/га), Лискинском (431 ц/га) и Эртильском (428 ц/га) районах.

Сахарные заводы региона уже заготовили 611,2 тысяч тонн свеклы, переработали 496 тысяч тонн и выработали 62,3 тысяч тонн сахара. Всего в этом сезоне сахарные заводы планируют заготовить 5,3 млн тонн сахарной свеклы. Из них порядка 450 тысяч тонн завезут на переработку из других регионов.