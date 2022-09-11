В Воронеже на следующей неделе польют дожди

В первые три дня рабочей недели воронежцам не стоит забывать брать с собой зонт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские синоптики дали прогноз погоды на большую часть предстоящей рабочей недели. В ее начале жителям столицы Черноземья без зонта лучше на улицу не выходить.

- Первые три дня, по предварительным данным, в Воронеже пройдут дожди, причем днем 12 сентября и целые сутки 13-го они будут сильными. Погода начнет улучшаться только днем 15 сентября, - сообщили в Воронежском гидрометцентре.

В ночь на понедельник, 12 сентября, восточный ветер сменится на юго-восточный. Пойдет небольшой дождь при +9 градусах. Днем он усилится. При этом столбик термометра повысится ненамного – до +14.

Во вторник, 13 сентября, ночью вернется восточный ветер. Сильный дождь продолжится при +9 градусах. Днем он не перестанет лить. Будет холодно – всего +11.

В ночь на среду, 14 сентября, снова сменится ветер – на этот раз на северо-восточный. Дождь будет уже не таким мощным, синоптики обещают температуру в районе +8 градусов. Днем подует уже северный ветер. Будет по-прежнему идти слабый дождь при +14 градусах.

В четверг, 15 сентября, ночью при уже северо-западном ветре снова слабый дождь при +9 градусах. Днем наконец-то из-за туч будут выглядывать солнце. Юго-западный ветер принесет с собой потепление до +16.