Под украинские санкции попали семь воронежских депутатов и один сенатор

Галина Карелова - единственная женщина из политических деятелей Воронежской области, попавшая под украинские санкции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Семь воронежских депутатов попали в новые санкционные списки Украины. Ограничения ввели против Алексея Гордеева, Игоря Кастюкевича, Аркадия Пономарева, Евгения Ревенко, Сергея Чижова, Андрея Маркова и Сергея Гаврилова. А также против сенатора от Воронежской области Галины Кареловой.

Все санкции примерно одинаковы – блокировка активов на территории Незалежной (если они есть) и запрет ввоза и вывоза ценностей, операцию с недвижимостью, других экономических операций.

Большинство из этих политических деятелей ранее попали под санкции Евросоюза и США.

Всего украинские власти ввели санкции против 424 депутатов российской Госдумы, 154 членов Совета Федерации и 28 членов Совета безопасности РФ.