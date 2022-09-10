Грузовая «Газель» опрокинулась в кювет под Воронежем, водитель погиб

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В пятницу около 13.00 на территории Подгоренского района Воронежской области на дороге «Каменка-Подгоренский» в ДТП погиб 34-летний житель Острогожского района. Мужчина управлял автомобилем ГАЗ-2818 и , по предварительной информации, не справился с управлением, допустив съезд грузовика с дороги в кювет и его опрокидывание.

В результате аварии водитель получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По факту аварии сотрудники полиции начали поверку.