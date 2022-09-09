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Происшествия9 сентября 2022 16:31

В водоеме под Воронежем нашли тело пенсионера, которого искали с середины августа

По предварительной информации, смерть не носит криминальный характер, труп отправили на судмедэкспертизу
Ярослав ИВАНОВ
фото voronezh.sledcom.ru

фото voronezh.sledcom.ru

7 сентября полицейские нашли труп 63-летнего мужчины в водоеме села Квашино Воробьевского района. Оказалось, этого местного жителя давно искали - мужчина пропал 12 августа. Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела.

- Следователь провел осмотр места происшествия, опрашиваются возможные очевидцы, тело погибшего, при осмотре которого телесных повреждений криминального характера не обнаружено, направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

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