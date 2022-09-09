Воронежцев приглашают на праздник «Город здоровья»

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11 сентября в Воронеже пройдет праздник «Город здоровья». В парке «Дельфин» горожане смогут проверить свое самочувствие, принять участие в мероприятии смогут люди с ограниченными возможностями.

Рядом с амфитеатром будет работать площадка, на которой врачи больницы №11 проведут чек-ап здоровья всех желающих. Это поможет выявить возможные заболевания на раннем этапе.

В амфитеатре пройдет курс лекций «Все о профилактике и гигиене». Медики расскажут, как предотвратить развитие различных заболеваний и как соблюдать гигиену полости рта.

На мастер-классе «Первая помощь» специалисты расскажут, что необходимо сделать, если человек попал в ДТП, ЧС или внезапно почувствовал себя плохо.

Также в парке пройдут практические занятия с тренерами проекта «Зарядка», направленные на укрепление физического и эмоционального здоровья: танцевальный мастер-класс, энергетические дыхательные практики, медитативные техники. Для детей зарядку проведут аниматоры.

Кроме того, на празднике здоровья пройдет «Тренировка с чемпионом». Мастер спорта по гребле на байдарке и каноэ Максим Анохин покажет комплекс упражнений для профилактики заболеваний ЦНС и суставов, борьбы с гиподинамией и другими заболеваниями.

Праздник здоровья стартует в 14.00, вход свободный.