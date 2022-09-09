Студгородок Воронежского опорного вуза могут отдать под жилищную застройку

Студенческий городок Воронежского технического университета могут отдать под жилищное строительство. Речь идет о корпусах и общежитиях на Московском проспекте. Соответствующие переговоры руководство вуза сейчас ведет с госкомпанией Дом.РФ. Об этом рассказал глава департамента архитектуры и градостроительства Андрей Еренков на брифинге в пятницу, 9 сентября.

Суть в том, что университет намерен сконцентрировать свои здания в центре Воронежа. Материально-техническая база вуза устаревает. Обновляя ее, руководство хочет пересмотреть и логистику. Ректор Дмитрий Проскурин заявлял об этом на заседании Союза строителей области.

Андрей Еренков подчеркнул, что пока речь идет только об осуждении вопроса. Окончательное решение еще не принято.

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