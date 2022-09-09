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Звезды9 сентября 2022 9:24

Краевед написал книгу о воронежских визитах Петра I

Ее представят в художественном музее
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
фото департамента культуры Воронежской области

фото департамента культуры Воронежской области

9 сентября воронежский историк, краевед Николай Комолов представит книгу «Петр Великий: Воронежские страницы». Подарочное издание выпустили в рамках празднования 350-летия Петра Великого. В книге с документальной точностью воспроизведена история визитов государя на Воронежскую землю с 1696 по 1722 годы. Впервые в литературе описывается новый, ранее неизвестный визит Петра в Воронеж -осенью 1701 года.

Презентация книги пройдет в музее имени Крамского в 15.00.

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