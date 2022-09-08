Воронеж примет второй международный турнир по гандболу

Матчи пройдут в спортивном комплексе «Согдиана» (ул. Цимлянская, 3). Фото организаторов турнира.

С 29 сентября по 9 октября в Воронеже состоится II международный гандбольный турнир «Балканский мост». Матчи пройдут в спортивном комплексе «Согдиана» (ул. Цимлянская, 3). В соревнованиях примут участие порядка 20-ти гандбольных команд из ДНР, ЛНР, Санкт-Петербурга, Ростова, Ставропольского края, Краснодарского края, и, конечно, Воронежской области. Возраст участников - 2009 год рождения.

- Детско-юношеский гандбол становится все интереснее нашим друзьям, а Воронеж как один из центров развития гандбола все более привлекателен для наших коллег из регионов России и ближнего зарубежья, - рассказал «КП» директор МЦСРГ Евгений Осенков. - Более того, в дальнейшем рассматриваем возможность проведения соревнований в Воронеже с участием команд из СНГ, например, Узбекистана и Казахстана.

Напомним, что первый «Балканский мост» состоялся в Воронеже сентябре прошлого года. В нем приняли участие 13 команд. Сильнейшими стали: у юношей – представители Славяносербска (ЛНР), у девушек – команда СШОР «Московская» из Санкт-Петербурга. Воронежские команды показали достойный результат: у юношей сборная Верхней Хавы заняла третье место, а настоящей сенсацией стала итоговая бронза девушек из Рамони.