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Общество8 сентября 2022 11:51

Чиновники воронежской мэрии передали в областное правительство документы о повышении цены проезда в общественном транспорте

Сколько теперь он будет стоить, пока не сообщают
Олег КУЗНЕЦОВ
Решение о повышении цены проезда фактически принято. Остается вопрос, насколько он подорожает.

Решение о повышении цены проезда фактически принято. Остается вопрос, насколько он подорожает.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В городском управлении транспорта Воронежа подготовили документы, обосновывающие повышение цены проезда в общественном транспорте. Их передали для рассмотрения в областной департамент регулирования тарифов.

На данный момент проезд в воронежских автобусах и троллейбусах по карте стоит 21 рубль, наличными – 23. Ранее заместитель руководителя управления транспорта Максим Захаров сообщал о том, что повышение будет не резким. Проезд, по его словам, все равно будет стоить ниже 30 рублей.

Необходимость повышения цены объясняют сильным подорожанием запчастей и горюче-смазочных материалов. На обслуживание, а тем более на обновление парка автобусов и троллейбусов требуется все больше денег.

У департамента тарифов по закону есть 60 дней на оценку расчетов мэрии и принятие окончательного решения. Вероятность того, что в региональном правительстве не одобрят повышение цены проезда, минимальна.