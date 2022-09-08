В воронежском райцентре разбился насмерть 28-летний мотоциклист

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Бутурлиновке в аварии погиб 28-летний местный житель, вылетев с дороги на мотоцикле Honda. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

ДТП произошло в райцентре накануне примерно в 19.30 у дома № 135 по улице 3-го Интернационала. По предварительным данным полиции, мотоциклист не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

В результате парень упал с транспортного средства, получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.