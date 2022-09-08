Экс-доценту ВГТУ заменили условный срок на 4 года колонии

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Воронежский областной суд удовлетворил апелляцию прокуроров и заменил бывшему преподавателю Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Валерию Крысанову условный срок на реальный. За взятки от студентов ему назначено 4 года колонии. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установил суд, доцент кафедры электропривода, автоматики и управления в технических системах с августа 2018 года по декабрь 2019 года получил через посредника 210 тысяч рублей. Их собрали 14 студентов. Они хотели защитить дипломную работу без фактической проверки знаний. С января по июль 2019 года повторилось то же самое. Преподавателю за ту же услугу уже пять студентов «занесли» еще 15 тысяч рублей.

Уволившись с работы, в январе 2020 года, Крысанов не успокоился. Он получил 80 тысяч рублей от 16 студентов за помощь с зачетами и за положительные оценки на защите выпускных квалификационных работ. Но вот незадача – выполнить обещания он уже не мог.

В апреле Валерия Крысанова суд признал виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием своего служебного положения) и ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия»). Ему назначили 5 лет лишения свободы условно и штраф в размере 300 тысяч рублей. Но районная прокуратура с приговором не согласилась – слишком мягкий и подала апелляцию. Облсуд ее одобрил.