Воронежцы сообщают о масштабном отключении воды на Левом берегу

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Вечером 7 сентября жители Железнодорожного и Левобережного районов в Воронеже начали массово жаловаться на отсутствие воды, как холодной, так и горячей, а в некоторых квартирах на маленький напор. Утром история повторилась.

О возможных перебоях жителей Левого берега предупреждали накануне. Тогда «РВК-Воронеж» объявил о начале замены запорной арматуры на ВПС-8. Но в объявлении было сказано, что работы завершатся в 18.00. Только вот поздно вечером люди, вернувшиеся с работы, воды не обнаружили и посыпались жалобы.

Поздно вечером пресс-служба компании объяснила, что после замены арматуры началось постепенное заполнение системы водой. Но процесс пришелся на пик разбора воды, поэтому системе требуется некоторые время, чтобы давление вышло на штатные параметры. Но сегодня утром вода, судя по всему, не поступает в штатных параметрах воронежцам. Следим за ситуацией.