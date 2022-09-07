Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 сентября 2022 17:01

Под Воронежем пока хозяин дома спал, один его гость зарезал другого

Он вместе с приятелем вызвали скорую только когда проснулись
Юрий КОЗЛОВ
Нож, которым один гость зарезал другого.

Нож, которым один гость зарезал другого.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Вечером 3 сентября в селе Каширское в доме на улице Маслова случилась трагедия. Мужчины 34 и 40 лет поругались после выпивки. Младший схватил нож и два раза ударил старшего ножом в шею. Ранения оказались смертельными.

Хозяин дома и его знакомый в это время мирно спали после возлияний. А когда продрали глаза и увидели окровавленный труп, вызвали медиков и полицию. Стражи порядка сообщили об убийстве в Следственный комитет, сотрудники которого занялись дальнейшим разбирательством обстоятельств этой трагедии.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемого в преступлении мужчину задержали, он признал свою вину. Его арестовали. Предполагаемый убийца ранее был судим за кражи. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, - сообщили в региональном следственном управлении СК.