Воронежский «Факел» уволил главного тренера

Олег Василенко. Фото из телеграм-канала ФК "Факел".

9-матчевая безвыигрышная серия на старте сезона (включая Кубок) обернулась для наставника воронежского «Факела» Олега Василенко увольнением. О рокировке на тренерском мостике сообщил телеграм-канал клуба.

– Мы вместе пришли к такому решению после долгого разговора, - признался Олег Василенко. - Хочется поблагодарить генерального и спортивного директоров клуба за приглашение в столь сложный и интересный проект. Мы вместе сотворили эту удивительную историю, очень важную для города. А теперь настало время двигаться дальше. Никаких обид – это футбол. У меня остаются лишь самые добрые слова. «Факел» всегда будет в моём сердце. Желаю клубу удачи!

В свою очередь генеральный директор клуба Роман Асхабадзе отметил весомый вклад теперь уже бывшего тренера в исторический для клуба результат по итогам сезона-2021/22.

– Олег Петрович проделал колоссальный объём работы, вместе мы добились исторических результатов, - отметил гендир. - Сделан огромный шаг в развитии клуба. Мы желаем Олегу Петровичу удачи, успехов. Остаёмся хорошими товарищами.

Временно исполняющим обязанности главного тренера клуба будет Дмитрий Пятибратов, работавший в штабе Василенко.

РЕАКЦИЯ "КП"

Пару слов о будущем Олега Петровича и перспективах «Факела» на оставшуюся часть сезона. Уверен, что 48-летний уроженец Ставрополя без работы не останется. И уж явно не позже второго круга текущей кампании возглавит один из клубов, как минимум, первой лиги. Он уже все и все доказал: вывел скромный по кадровым и финансовым меркам клуба в РФПЛ.

А вот «Факелу» не позавидуешь. Почему-то кажется, что смена тренера – явно не то решение, которое позволит воронежскому клубу подняться со дна. Впрочем, у футболистов еще есть время выправить ситуацию до зимней паузы. Иначе если и дальше парни будут находиться рядом с зоной вылета, то до весны в ранге игроков «Факела» доживут немногие.