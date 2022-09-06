Воронежец угнал машину у своей бывшей жены

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Июльской ночью сотрудники ГИБДД остановили на территории Ленинского района автомобиль «Опель Астра», под управлением 32-летнего местного жителя областного центра. От водителя пахло алкоголем и заплетался язык. Он также не смог предъявить документов на машину, равно как и объяснить, как оказался за улем чужого автомобиля.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время проверки выяснилось, что машина принадлежит бывшей супруге задержанного. Законная владелица пояснила, что припарковала авто во дворе многоквартирного дома по улице Острогожской, откуда оно и было похищено.

Под тяжестью улик задержанный рассказал, что накануне вечером, в пьяном виде посетил бывшую и поругался с ней.

- В ходе словесной перепалки, злоумышленник взял в тумбочке ключи от автомобиля потерпевшей и скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По факту угона в полиции возбудили уголовное дело, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.