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Происшествия6 сентября 2022 12:04

Пытаясь повлиять на решение суда, воронежец отдал мошеннику почти миллион рублей

За сутки жертвами аферистов стали 12 жителей региона
Ярослав ИВАНОВ

Еще 12 жителей Воронежской области стали за сутки жертвами мошенников. В общей сложности потерпевшие лишились более 4,6 млн рублей.

44-летний воронежец потерял почти миллион, пытаясь сохранить право на управление автомобилем. В июне 2022 года мужчина стал виновником ДТП, в результате чего ему грозил судебный запрет на управление автомобилем. Ему, конечно, этого не хотелось. В итоге мужчин порекомендовали «специалиста», который занимается представительством в суде по данной категории дел. Виновник ДТП оплатил первоначальный этап работы, затем «специалист» с июня по август запрашивал у него деньги на оплату различных экспертиз, контакты с правоохранительными органами и судом. В итоге потерпевший заплатил аферисту более 945 000 рублей, повиснув в долгах и кредитах. Тут он начал подозревать, что все это время его обманывали, так как дело в суде так и не сдвинулось с места. После чего обратился в полицию.