Пытаясь повлиять на решение суда, воронежец отдал мошеннику почти миллион рублей

Еще 12 жителей Воронежской области стали за сутки жертвами мошенников. В общей сложности потерпевшие лишились более 4,6 млн рублей.

44-летний воронежец потерял почти миллион, пытаясь сохранить право на управление автомобилем. В июне 2022 года мужчина стал виновником ДТП, в результате чего ему грозил судебный запрет на управление автомобилем. Ему, конечно, этого не хотелось. В итоге мужчин порекомендовали «специалиста», который занимается представительством в суде по данной категории дел. Виновник ДТП оплатил первоначальный этап работы, затем «специалист» с июня по август запрашивал у него деньги на оплату различных экспертиз, контакты с правоохранительными органами и судом. В итоге потерпевший заплатил аферисту более 945 000 рублей, повиснув в долгах и кредитах. Тут он начал подозревать, что все это время его обманывали, так как дело в суде так и не сдвинулось с места. После чего обратился в полицию.