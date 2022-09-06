Дело о зверском убийстве таксиста-узбека под Воронежем рассмотрит суд присяжных

Машина убитого таксиста. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Уголовное дело, возбужденное после убийства таксиста из Узбекистана в Семилукском районе, рассмотрят в суде присяжных. Конкретные кандидатуры людей из народа будут отбирать 14 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежского областного суда.

Напомним, 12 июля 2021 года возле хозяйственной постройки обнаружили тело 40-летнего таксиста, уроженца Узбекистана. Следователи выяснили, что вечером 11 июля мужчина подвез пассажирку на улицу Ватутина поселка Латная. У женщины возникли претензии к таксисту. По одним данным, она была недовольна ценой проезда, по другим ей показалось, что мужчина по дороге к ней приставал. Своим недовольством она поделилась с мужем и его приятелем. Они к тому времени были сильно пьяны.

Взбешенные мужчины, подогретые алкогольными парами, вышли «разобраться» с таксистом. Они зверски избили его руками, ногами и деревянной дубиной. Травмы оказались смертельными.

Тело таксиста обнаружили возле этой хозяйственной постройки. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

51-летнего мужа и его приятеля-ровесника вскоре задержали. Вначале их обвиняли в умышленном причинение вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть. Однако затем переквалифицировали дело на более тяжкую статью, карающую за убийство. Обоим «мстителям» грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.