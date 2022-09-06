Президент наградил актера Воронежского камерного театра орденом Дружбы

Юрий Овчинников Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Президент России Владимир Путин наградил актера Воронежского камерного театра Юрия Овчинникова орденом Дружбы. Указ глава государства подписал 5 сентября.

Юрия Овчинникова отметили за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Юрий Овчинников - один из ведущих артистов Камерного, в его творческой копилке роли в спектаклях «Кабала Святош», «Привидения», «Дядя Ваня» и других. Публика любит Юрия Васильевича не только за актерский талант, но и за чувство юмора – в паре с Камилем Тукаевым они инициаторы капустников Камерного.

Поздравляем!