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Звезды6 сентября 2022 7:31

Президент наградил актера Воронежского камерного театра орденом Дружбы

Отметили Юрия Овчинникова
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Юрий Овчинников

Юрий Овчинников

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Президент России Владимир Путин наградил актера Воронежского камерного театра Юрия Овчинникова орденом Дружбы. Указ глава государства подписал 5 сентября.

Юрия Овчинникова отметили за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Юрий Овчинников - один из ведущих артистов Камерного, в его творческой копилке роли в спектаклях «Кабала Святош», «Привидения», «Дядя Ваня» и других. Публика любит Юрия Васильевича не только за актерский талант, но и за чувство юмора – в паре с Камилем Тукаевым они инициаторы капустников Камерного.

Поздравляем!