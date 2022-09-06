Вадим Кстенин пообещал решить проблемы жителей Советского района Воронежа

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал в своем телеграмм-канале об инициативах, с которыми к нему обратился один из кандидатов на довыборах в Воронежскую городскую Думу от Советского района. По словам главы города, часть этих вопросов ранее уже была включена в план мэрии.

- Это развитие озелененных территорий – парка «Танаис» и лесопарка «Оптимистов», продолжение работ по благоустройству дворовых территорий, дальнейшая поддержка учреждений дошкольного образования, санитарная обрезка сухих и опасных деревьев, - рассказал Вадим Кстенин.

Жителей Советского района также беспокоят проблемы отсутствия павильонов на остановках «улица Комарова», ателье «Березка», «Шендрикова», магазин «Морава». Их сотрудники мэрии отследили по жалобам горожан в соцсетях. Есть и такие вопросы, которые пока не нашли отражения в текущих планах администрации, это, например, ремонт подъездных путей к детским садам №№32, 116, 137, 145, а также установка детского игрового оборудования по целому ряду адресов на улицах Краснозвездной, Южно-Моравской, Героев Сибиряков, Молодогвардейцев.

- Считаю очень важной активность и депутатского корпуса, и кандидатов в горДуму при работе с воронежцами непосредственно «на земле», и главное – взаимодействие с муниципалитетом по решению обозначенных людьми проблем. Поэтому все переданные наказы мы будем системно отрабатывать, погрузим в планы структурных подразделений. Некоторые задачи я уже поставил перед коллегами на вчерашней планерке, другие подробно разберем на выездном совещании непосредственно в Советском районе, которое проведу в ближайшее время, - подытожил Вадим Кстенин.