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Общество5 сентября 2022 12:16

Следователи проводят проверку после исчезновения 16-летней девушки в Воронеже

Ее ищут третьи сутки
Евгения ФРОЛОВА
Ориентировка волонтеров

Ориентировка волонтеров

Следственное управление СКР по Воронежской области начали проверку по факту самовольного исчезновения 16-летней Надежды Смольяниной. Об этом сентября рассказали в пресс-службе ведомства.

– Устанавливаем обстоятельства произошедшего и причины самовольного ухода,– пояснили в СУ СКе.

Напомним, девушку ищут уже трое суток. Она ушла из дома, расположенного на территории СНТ «Путь Мичурина» в Воронеже 2 сентября. После того, как она не вернулась, родственники обратились за помощью к волонтерам. Надежду объявили в розыск. К поискам также подключилась полиция.