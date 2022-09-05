Следователи проводят проверку после исчезновения 16-летней девушки в Воронеже

Ориентировка волонтеров

Следственное управление СКР по Воронежской области начали проверку по факту самовольного исчезновения 16-летней Надежды Смольяниной. Об этом сентября рассказали в пресс-службе ведомства.

– Устанавливаем обстоятельства произошедшего и причины самовольного ухода,– пояснили в СУ СКе.

Напомним, девушку ищут уже трое суток. Она ушла из дома, расположенного на территории СНТ «Путь Мичурина» в Воронеже 2 сентября. После того, как она не вернулась, родственники обратились за помощью к волонтерам. Надежду объявили в розыск. К поискам также подключилась полиция.