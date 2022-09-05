В Воронежской области объявили оранжевый уровень опасности погоды

Чтобы не пришлось тушить большие лесные пожары, всем жителям Воронежской области нужно соблюдать простые правила безопасности при отдыхе на природе. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В Воронежской области синоптики объявили оранжевый уровень опасности погоды. На прогностической карте Гидрометцентра России для ЦФО наш регион в этом плане не одинок. Оранжевым цветом раскрашены и соседние области Центрального Черноземья.

Неблагоприятна погода и у нас, и у соседей по степени пожароопасности. В некоторых районах Воронежской области сохраняется ее высший V класс. То есть, достаточно любой непотушенной спички и сигареты и тем более костра, и разгорится сильный пожар.

Зеленым, означающим безопасность, отмечена только Белгородская область.

Кстати, в Воронежской области есть и другая опасность погоды. Сельским жителям нужно иметь в виду, что ближайшая ночь может быть почти морозной – температура местами будет опускаться до +2 градусов.