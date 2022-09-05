Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 сентября 2022 8:03

В Воронежской области объявили оранжевый уровень опасности погоды

Связан он с опасностью пожаров
Олег КУЗНЕЦОВ
Чтобы не пришлось тушить большие лесные пожары, всем жителям Воронежской области нужно соблюдать простые правила безопасности при отдыхе на природе.

Чтобы не пришлось тушить большие лесные пожары, всем жителям Воронежской области нужно соблюдать простые правила безопасности при отдыхе на природе.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В Воронежской области синоптики объявили оранжевый уровень опасности погоды. На прогностической карте Гидрометцентра России для ЦФО наш регион в этом плане не одинок. Оранжевым цветом раскрашены и соседние области Центрального Черноземья.

Неблагоприятна погода и у нас, и у соседей по степени пожароопасности. В некоторых районах Воронежской области сохраняется ее высший V класс. То есть, достаточно любой непотушенной спички и сигареты и тем более костра, и разгорится сильный пожар.

Зеленым, означающим безопасность, отмечена только Белгородская область.

Кстати, в Воронежской области есть и другая опасность погоды. Сельским жителям нужно иметь в виду, что ближайшая ночь может быть почти морозной – температура местами будет опускаться до +2 градусов.