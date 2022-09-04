Воронежцев просят помочь в поиске родственников пенсионерки, доставленной в «Электронику»

Поисково-спасательный отряд "Черноземье" Фото: Предоставлено

В Воронеже разыскивают родственников неизвестной пенсионерки, доставленной в больницу «Электроника». Пожилую женщину привезли с улицы Новосибирская 30 августа. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Черноземье»

На вид женщине около 70 лет. Ее привезли в серой юбке, темно-синей куртке, голубой футболке и фиолетовых резиновых шлепанцах с зелеными носками.

Всех, кому что-либо известно о пенсионерке, просят позвонить по номеру 8961-182-95-90, «112» или «02».