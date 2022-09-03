В Воронежской области директора ТСЖ заподозрили в присвоении 70 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Полицейские рассказали о задержании 66-летний жительницы Россошанского района, которую подозревают в присвоении денег ТСЖ. Подробности рассказали в региональном главке 3 сентября.

По версии следствия, в 2021 году женщина была председателем товарищества собственников жилья. По уставу ей компенсировали стоимость расходов на коммунальные услуги при условии проживании в доме, где ТСЖ находится. Из кассы пенсионерка получила свыше 120 тысяч рублей на компенсацию затрат на ЖКХ. При этом ее расходы составили чуть более 50 тысяч. А 70 тысяч она попросту присвоила и потратила на собственные нужды.

По факту присвоения было возбуждено уголовное дело. Сейчас пенсионерка находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по статье – 6 лет лишения свободы.