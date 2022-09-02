В Воронежской области в 14 районах остается чрезвычайный класс пожарной опасности

Об опасности предупреждает МЧС Фото: Иван МАКЕЕВ

В Воронежской области на территории 14 районов продолжает действовать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такие данные опубликованы в прогнозе регионального ГУ МЧС о возникновении чрезвычайных ситуаций в пятницу, 2 сентября.

Пятый (чрезвычайный) класс означает, что пожар может распространиться от любого источника огня. Речь идет о Грибановском, Терновском, Поворинском, Новохоперском, Богучарском, Кантемировском, Верхнемамонском, Россошанском, Петропавловском, Павловском, Подгоренском, Ольховатском и Бутурлиновском районах, а также о Борисоглебске.

Отсутствует пожарная опасность только в Калачеевском, Воробьевском и Таловском районах. Еще в 17 действует четвертый (высокий) класс.