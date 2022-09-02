Воронежской школе присвоили имя погибшего на Украине выпускника

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В Бутурлиновке школе №4 присвоили имя капитана Евгения Роженко, который погиб на Украине 25 февраля. Военный был выпускником этой школы. Указом президента его посмертно наградили Орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в районной администрации.

В четверг, 1 сентября, в школе открыли мемориальную доску в память о Евгении Роженко. В торжественной церемонии приняли участие родители, супруга и дети капитана.

- Мемориальная доска позволит нам всем помнить Евгения Юрьевича Роженко и отдавать честь его памяти. Его имя навсегда вписано в историю Бутурлиновского района, что закрепит в наших детях память о мужестве и героизме земляка, который погиб при выполнении своего воинского долга перед Родиной, - рассказала директор школы Ольга Балакирева.

Собравшиеся почтили память Евгения минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Отметим, Евгений Роженко родился 4 ноября 1991 года в селе Макогоново Бутурлиновского района. В школе №4 он учился с 10 по 11 класс. На базе школы был зачислен в Бутурлиновский филиал Воронежского военно-морского кадетского корпуса «Колыбель русского флота». Затем Евгений окончил Саратовский военный институт внутренних войск МВД. Походил службу в горячих точках.