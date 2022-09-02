Воронежец вырастил у себя на даче 280 кустов конопли

Воронежец заверил, что выращивал коноплю для себя Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже полицейские задержали 39-летнего местного жителя, который незаконно культивировал коноплю. На его участке в садоводческом товариществе обнаружили 280 кустов, а в доме 290 грамм марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 2 сентября.

В отделе полиции воронежец рассказал, что выращивал коноплю для себе. Он поливал и пропалывал кусты, удобрял почву. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении него возбудили уголовные дела за незаконное культивирование наркотических растений, а также незаконное изготовление и хранение наркотиков.