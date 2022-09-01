В Воронежской области алкогольные посиделки завершились убийством

В результате проникающего колото-резанного ранения грудной клетки потерпевший скончался на месте до приезда скорой помощи. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Как было установлено Бобровским райсудом, 22 апреля этого года Н. и К. распивали спиртные напитки. Во время разговора у мужчин произошел словесный конфликт. Н. выхватил нож у собутыльника, и нанес им удар в область грудной клетки К. В результате проникающего колото-резанного ранения грудной клетки потерпевший скончался на месте до приезда скорой помощи.

В судебном заседании подсудимый Н. полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В итоге суд признал злоумышленника виновным по части 1 статьи 105 УК РФ. Мужчине назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Правда, у Н. все еще есть время на подачу апелляции. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.