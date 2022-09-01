Под Воронежем мотоциклист на «Хонде» врезался в столб и погиб

Мотоцикл после столкновения со столбом. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 31 августа, в 6.50 в селе Орлово Новоусманского района у дома № 242 по улице Ленина случилась авария. 35-летний местный житель, едущий в направлении Новой Усмани, вылетел на встречную полосу, а потом на обочину и врезался в электрический столб. От страшной силы удара мужчина умер до приезда скорой. Полицейские выясняют, почему он мог потерять контроль над мотоциклом.

Дорога после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 31 августа в Воронежской области случилось 122 ДТП, из них в Воронеже – 84, на дорогах в районах – 23, на федеральных трассах – 15. В девяти авариях один человек погиб, 10 получили травмы, - сообщили в региональном ГУ МВД.