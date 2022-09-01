Воронежцев предупредили о подозрительном мужчине, следящим за мамами и ребятишками на детских площадках

От подозрительного мужчины на всякий случай лучше держаться подальше. Фото: Подслушано Воронеж, ВКонтакте.

В паблике «Подслушано Воронеж» появилась тревожная информация о странном мужчине, следящем за мамами и детьми. Его заметили в двух местах города, находящимся достаточно далеко друг от друга: 29 августа в ЖК «Спутник», 30 августа – в ЖК «Черемушки».

Очевидцы сообщают, что мужчина ходил за мамами и детьми. Делал он это, пока не увидел, что его странное поведение вызвало беспокойство у окружающих. В частности, мужчина быстро пошел за мамой с коляской, которая зашла за дом. Но заметил, что за ним в свою очередь следят, и от дальнейшего преследования отказался. В ЖК «Спутник» он «тусовался» возле детсада. А потом его заметили на нескольких детских площадках.

В комментариях к посту сообщили, что мужчина живет в Северном микрорайоне и страдает психическим расстройством, но в целом безобиден. В полиции сообщили, что никакого заявления о поведении подозрительного мужчины никто не подавал. В случае проявления им какой-либо агрессии либо его аморальных действий стражи порядка призывают звонить в службу спасения 112.