Воронежцам покажут "мир простых вещей" художника Андрея Дубова

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

1 сентября в музее имени Крамского откроется выставка «Мир простых вещей». Это «персоналка» художника Андрея Дубова.

- Андрей Дубов имеет собственную глубокую философию. Круг тем, определившийся еще на ранних этапах творчества художника, отличается постоянством: это пейзаж, натюрморт, портрет в интерьере. В годы учебы в Московском полиграфическом институте Андрей Дубов осваивает живописную программу своего наставника Андрея Васнецова - знаменитого художника-монументалиста, творчество которого стало ярким явлением в советской живописи 60-80-х годов, - анонсируют проект в музее. - Камерное содержание произведений мастера, зачастую посвященных обыденным и внешне неприметным мотивам, воплощается лаконичным, но всегда изысканным в своей простоте живописным языком. Один из циклов работ Дубова посвящен красоте простых вещей, окружающих человека в повседневной жизни. Автор раскрывает своеобразие привычного быта, раскрывая новые грани жанра натюрморта.

Проект представит 31 произведение мастера: пейзажи, сцены в интерьере, натюрморты.

Выставка продлится до 9 октября, 0+