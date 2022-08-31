На фестивале "Город-сад" с воронежцами встретится Николай Дроздов

Николай Дроздов Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Специальным гостем 12-го фестиваля садов и цветов "Город-сад" станет известный зоолог, заслуженный профессор географического факультета МГУ имени Ломоносова, член медиасовета русского географического общества, член попечительского совета WWF России, теле-радио ведущий Николай Дроздов.

Автор более 200 статей и 40 книг, легендарный ведущий "В мире животных" встретится с воронежцами 3 сентября. Пообщаться с Николаем Николаевичем можно будет в парке "Алые паруса" в 13.00.

Напомним, на ландшафтном форуме воронежцев ожидает 150 флористических объектов, концерт и мастер-классы. Вход свободный. Фестиваль будет работать 3 и 4 сентября с 10 до 19.00. Для автомобилистов приготовили парковку вдоль береговой линии водохранилища на 400 машино-мест.