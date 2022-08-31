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Звезды31 августа 2022 13:43

На фестивале "Город-сад" с воронежцами встретится Николай Дроздов

Пообщаться с легендарным телеведущим можно 3 сентября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Николай Дроздов

Николай Дроздов

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Специальным гостем 12-го фестиваля садов и цветов "Город-сад" станет известный зоолог, заслуженный профессор географического факультета МГУ имени Ломоносова, член медиасовета русского географического общества, член попечительского совета WWF России, теле-радио ведущий Николай Дроздов.

Автор более 200 статей и 40 книг, легендарный ведущий "В мире животных" встретится с воронежцами 3 сентября. Пообщаться с Николаем Николаевичем можно будет в парке "Алые паруса" в 13.00.

Напомним, на ландшафтном форуме воронежцев ожидает 150 флористических объектов, концерт и мастер-классы. Вход свободный. Фестиваль будет работать 3 и 4 сентября с 10 до 19.00. Для автомобилистов приготовили парковку вдоль береговой линии водохранилища на 400 машино-мест.